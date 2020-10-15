Цими днями погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме циклон.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, вдень температурні показники коливатимуться від 12 до 15 градусів тепла. Холоду додаватимуть дощі та грози, ймовірність яких залишатиметься високою.

Після дощової хвилі до регіону прийде похолодання. Суттєве зниження температурних показників припадає на суботу-неділю, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Вночі та вранці можливі густі тумани.

«Дощі у четвер ймовірні в західних областях. Вітер ще південного, південно-західного напрямків, помірний, на Заході – рвучкий. Осінь ще сипле ліворуч й праворуч комфортними градусами, щоб ми хоча б трохи мали елегантний вигляд у світлому одязі та темних окулярах. Очікується протягом дня на Заході +13 +18 градусів. У суботу-неділю суттєво похолодає».

За попередніми прогнозами синоптиків, далі у регіоні спостерігатиметься більш холодна погода, актуальна для другого місяця осені. Відтак пора спланувати початок сезону теплопостачання.