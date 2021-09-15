“Динамо” – “Бенфіка” – 0:0

Кінець, як кажуть в народі, всій справі вінець. “Динамо”, не маючи особливих підстав претендувати на перемогу протягом усього матчу, саме в компенсовані хвилини цілком могло схилити шальки терезів на свою користь. Якби Шапаренко влучив не у поперечину, а у рамку воріт, або ж Буяльський опісля був точнішим при добиванні – мали б кияни у своєму доробку повноцінні й такі необхідні три пункти. Ага, ще якби клятий (в даному випадку) VAR не зафіксував офсайд у Гармаша, який віддав, як здавалося, результативний пас на Шапаренка.

Однак довелося вдовольнитися лише одним очком. І, якщо згадати увесь хід матчу, то почуття зрозумілої досади краще відіслати якнайдалі й об’єктивно визнати: на перемогу (якщо відкинути згадані додані хвилини) кияни таки не награли. “Бенфіка” цілком очікувано заволоділа ігровою ініціативою, перекривши динамівцям можливості для контратак. Активність португальців викликала у господарів нервозність, що призводила до браку в передачах як на своїй половині поля, так і під час нечисленних вилазок до воріт суперників. Хоча вже на 9 хв. цілком міг виявитися результативним удар Шапаренка зі штрафного – голкіпер “Бенфіки” не без труднощів відвів загрозу. Попри зовнішню перевагу, гості чогось суттєвішого не досягли – якщо не вважати таким небезпечний удар Яремчука на 55 хв., з яким впорався Бойко. Український легіонер португальців, крім цього епізоду, особливо нічим не запам’ятався, і це варто поставити в заслугу Забарному, котрий став справжніми путами на ногах Романа.

Коли пролунав фінальний свисток англійця Тейлора, навіть важкувато було визначити: чи то сумувати з приводу невикористаних під завісу нагод, чи тішитися синичці в руках у вигляді одного очка?

“Це футбол, фортуна нам сьогодні не посміхнулася в кінці. Значить, напевно, ми десь не заслужили, – так оцінив підсумок матчу гравець, який міг стати його головним героєм – Микола Шапаренко.

А ось резюме від коуча “Динамо” Мірчі Луческу: “Грали проти сильного суперника. Якби не останні 10 хвилин, коли ми створили хороші моменти і забили гол, я був би задоволений результатом. А так – залишився осад після незарахованого гола. Зрозуміло, що домінувала “Бенфіка”, ми віддали ініціативу, щоб зіграти компактно…”.

Якщо у Києві домінувала “Бенфіка”, то що чекати від “Баварії”, “Барселони” і тієї ж “Бенфіки” у Лісабоні? Є небезпідставні побоювання, що ота нульова нічия може виявитися найбільшим досягненням “Динамо” в турнірі…