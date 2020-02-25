9 бойових гранат та майже кілограм вибухових речовин знешкодили фахівці вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції краю.

Всі ці небезпечні предмети мешканці області зберігали у незаконний спосіб, або ж їх вилучено під час кримінальних розслідувань.

Начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків зазначає, що подібні заходи поліцейські проводять після проведення відповідних експертиз.

– Усі вилучені вибухові матеріали скеровано експертам в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, а після необхідних досліджень ми їх знешкодили, – розповів керівник.

Небезпечні предмети спеціалісти–вибухотехніки ліквідовують на спеціалізованих підривних полігонах. Такі є в кожному районі області. Місця обираються ретельно, на безпечній відстані від населених пунктів.