У Тернополі кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 403. Інтенсивно зростало число інфікованих у червні. Минулої доби коронавірус діагностували у дванадцяти жителів обласного центру.

Більшість інфікованих переносить COVID-19 у легких формах, – каже епідеміолог Володимир Паничев. Усе ж такі особи становлять загрозу для інших у разі своєї соціальної активності.

“Багато людей наражуються на інфікування, але не всі вони ризикують захворіти. Ризикують інфікуватися всі, хто перебуває у тісному контакті з хворим. 80% інфікувань проходять у легкій формі. Людина, сама не знаючи про це, може бути джерелом інфекції для інших. З цим пов’язана проблема, що люди, хворі на коронавірус, без відповідних ознак стають причиною зараження інших. Такі ситуації найчастіше трапляються в громадському транспорті, в чергах, в громадських місцях, в закладах торгівлі, там, де дистанція мала, де людей багато, особливо тоді, коли не використовуються засоби індивідуального захисту”.

Поодинокі випадки зараження виявили учора у Тернопільському, Зборівському, Лановецькому, Збаразькому районах. Лідирує у сумній статистиці Кременецький район. Там заразилося COVID-19 427 людей. Усе ж останнім часом епідемічна ситуація у цьому районі дещо стабілізувалася, відтак було відновлено громадський транспорт.

Софія Романська

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