Учора на Тернопільщині діагностували 115 випадків зараження коронавірусом.

За інформацією обласного лабораторного центру, це абсолютний рекорд від початку епідемії в регіоні. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків сягнула 4116. Тенденція поширення хвороби викликає занепокоєння в епідеміологів.

Через стрімке поширення коронавірусу, регіон може потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки. Тоді навчальний рік в області не зможе розпочатися вчасно.

“Відповідно до постанови Кабміну, яка вступила у дію на початку тижня, введені критерії для оцінки епідситуації, якими ми раніше не послуговувалися. Зокрема, введений критерій базового рівня захворюваності за 14 попередніх днів на сто тисяч населення. Для нашого міста базовий показник має бути меншим сорока на сто тисяч населення за попередні чотирнадцять днів. Підрахунки цього критерію засвідчують, що він в місті складає 106,8. Тобто, дивлячись на це, Кабмін відніс нас до жовтої зони, якби Кабмін переглядав ці показники з меншим інтервалом, то ми б були віднесені до помаранчевої зони. Помаранчева зона – це інтервал від 80 до 160 випадків на сто тисяч. Якщо збережуться тенденції, які є на сьогодні, то в нас виникнуть питання щодо закладів освіти, і я не виключаю, що будуть введені різкі обмеження для загальноосвітніх шкіл”, – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Підвищений рівень захворюваності на коронавірус в області спостерігається протягом тижня. Відтак в регіоні посилили контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил, якщо це не допоможе зупинити інтенсивне поширення COVID-19, то вводитимуть додаткові обмеження.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині вперше виявлено понад сто випадків зараження коронавірусом за добу