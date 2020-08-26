Як ми повідомляли, за минулу добу на Тернопільщині виявили 184 хворих на COVID-19.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 26 серпня в області зареєстровано 5100 випадків COVID-19. 60 із них – летальні, 2863 людиней одужали.

Статистика по районах наступна:

м. Тернопіль – 1411 (679 одужало, 7 летальних, 725 продовжують хворіти);

Бережанський район – 286 (113 одужало, 4 летальних, 169 продовжують хворіти);

Борщівський район –67 (27 одужало, 1 летальний , 39 продовжують хворіти);

Бучацький район – 226 (128 одужало, 2 летальних, 96 продовжують хворіти);

Гусятинський район – 235 (100 одужало, 135 продовжують хворіти);

Заліщицький район – 158 (65 одужало, 7 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 86 продовжують хворіти);

Збаразький район – 261 (151 одужало, 4 летальних, 106 продовжують хворіти);

Зборівський район – 68 (39 одужало, 29 продовжують хворіти);

Козівський район – 139 (79 одужало, 1 летальний, 59 продовжують хворіти);

Кременецький район – 478 (440 одужало, 8 летальних, 30 продовжують хворіти);

Лановецький район – 160 (125 одужало, 35 продовжують хворіти);

Монастириський район – 301 (258 одужало, 6 летальних, 37 продовжують хворіти);

Підволочиський район – 75 (37 одужало, 38 продовжують хворіти);

Підгаєцький район – 20 (9 одужало, 3 летальних, 8 продовжують хворіти);

Теребовлянський район – 141 (58 одужало, 83 продовжують хворіти);

Тернопільський район – 426 (185 одужало, 4 летальних, 237 продовжують хворіти);

Чортківський район – 405 (157 одужало, 3 летальних , 245 продовжують хворіти);

Шумський район – 243 (213 одужало, 10 летальних, 20 продовжують хворіти).

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