На Тернопільщині станом на 9 годину 25 червня зареєстровано 29 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом в області від початку епідемії 1815 випадків COVID-19.

27 із них завершилися летально. 1102 людей одужало.

м. Тернопіль – 365 (99 одужало, 2 летальний)

Бережанський район – 7 (3 одужало)

Борщівський район – 14 (14 одужало)

Бучацький район – 87 (67 одужало, 1 летальний)

Гусятинський район – 35 (17 одужало)

Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 75 (34 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 5 (4 одужало)

Козівський район – 62 (26 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 423 (336 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 70 (19 одужало)

Монастириський район – 197 (190 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 7 (7 одужало)

Підгаєцький район – 5 (5 одужало)

Теребовлянський район – 17 (17 одужало)

Тернопільський район – 109 (39 одужало)

Чортківський район – 81 (55 одужало)

Шумський район – 198 (128 одужало, 7 летальних)

Читайте на цю тему:

Черговий антирекорд: на Тернопільщині збільшується кількість заражених коронавірусом