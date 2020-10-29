Від початку епідемії на Тернопільщині діагностували більше двадцяти тисяч випадків зараження коронавірусом.

Найбільше інфікованих виявили в обласному центрі – понад п’ять тисяч осіб. Подолали недугу 15 106 жителів краю.

Наразі епідемія коронавірусу набирає обертів. Щодоби в Україні діагностують нові антирекорди. Учора виявили понад сім тисяч інфікованих. Причиною такої ситуації епідеміологи називають недотримання карантину.

«У нас заборонена робота закладів громадського харчування. Також залишаються забороненими масові заходи. Також у нас заборонена робота громадського транспорту, але на розгляд місцевих комісій. Також заборонено відвідувати здобувачам освіти їхні заклади. Тобто карантинні вимоги є, але чи вони виконуються, то це інше питання. Мені шкода, що люди не дотримуються карантинних вимог, тому що це здоров’я людей, це життя людей. Варто зважати і на те, як розвивається епідпроцес у Європі, звідки до нас прийшла ця хвороба. І ми бачимо, що більш розвинуті країни вже пережили першу хвилю, і нині там спостерігаються повторні загострення. Ми – не виняток, це може відбутися і в нас», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

З кожним днем кількість підозр коронавірусу в області збільшується – кажуть в обласному лабораторному центрі. Учора провели понад 1200 досліджень методом ПЛР. Є необхідність у подальшому розширенні потужностей.