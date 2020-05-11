У Тернопільській області за останню добу зафіксовано 19 нових хворих на коронавірусну інфекцію.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 1018 випадків COVID-19. 18 з них летальні. 337 людей одужали.

Статистика по районах наступна:

321– жителі Кременецького району

186– жителі Монастириського району

124 – жителі Шумського району

93– жителі міста Тернополя

63 – жителі Бучацького району

53 – жителі Чортківського району

43 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Козівського району

21– жителі Збаразького району

19– жителі Лановецького району

14 – жителі Тернопільського району

14 – жителі Гусятинського району

13– жителі Борщівського району

14– жителі Теребовлянського району

5 – жителі Підгаєцького району

4– жителі Підволочиського району

3 – жителі Бережанського району

3 – жителі Зборівського району.

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