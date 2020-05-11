У Тернопільській області за останню добу зафіксовано 19 нових хворих на коронавірусну інфекцію.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 1018 випадків COVID-19. 18 з них летальні. 337 людей одужали.
Статистика по районах наступна:
321– жителі Кременецького району
186– жителі Монастириського району
124 – жителі Шумського району
93– жителі міста Тернополя
63 – жителі Бучацького району
53 – жителі Чортківського району
43 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
21– жителі Збаразького району
19– жителі Лановецького району
14 – жителі Тернопільського району
14 – жителі Гусятинського району
13– жителі Борщівського району
14– жителі Теребовлянського району
5 – жителі Підгаєцького району
4– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району.
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