21 летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 3 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 68 р., м.Тернопіль;
2 – жінка 78 р., м.Тернопіль;
3 – чоловік 71 р., м.Тернопіль;
4 – чоловік 80 р., Кременецький район;
5 – жінка 74 р., м. Кременець;
6 – жінка 75 р., Чортківський район;
7 – чоловік 46 р., м.Тернопіль;
8 – чоловік 67 р., Чортківський район;
9 – чоловік 71 р., м.Чортків;
10 – жінка 63 р., Чортківський район;
11 – жінка 58 р., Чортківський район;
12 – жінка 76 р., Тернопільський район;
13 – жінка 36 р., Чортківський район;
14 – чоловік 63 р., Тернопільський район;
15 – жінка 74 р., Чортківський район;
16 – жінка 78 р., Тернопільський район;
17 – жінка 77 р., м.Тернопіль;
18 – чоловік 71 р., Чортківський район ;
19 – жінка 80 р., Чортківський район;
20 – жінка 47 р., Кременецький район ;
21 – чоловік 62 р., Кременецький район.
Загалом за добу зареєстровано 509 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 658 осіб.
Додати свій коментар