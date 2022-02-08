14 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 лютого.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 64 р., с. Яструбове Тернопільський район;
2 – жінка 62 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 78 р., м. Тернопіль;
4 – жінка 43 р., м. Тернопіль;
5 – жінка 61р., м. Кременець;
6 – жінка 72р., Чортківський район;
7 – жінка 84р., Чортківський район;
8 – чоловік 71р., Чортківський район;
9 – чоловік 78р., Чортківський район;
10 – чоловік 75р., м. Чортків;
11 – чоловік 63р., Тернопільський район;
12 – жінка 77р., Тернопільський район;
13 – жінка 83р., Тернопільський район;
14 – жінка 75р., Тернопільський район.
Загалом за минулу добу в області зареєстровано 1415 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 397 людей.
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