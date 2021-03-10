Кузов масою в кілька тисяч тонн придавив чоловіка на Чортківщині. Нещастя трапилося 5 березня близько 14:30 на очах співробітників.

Загиблий ремонтував в майстерні спецавтомобіль БелАЗ. У ході роботи підняв кузов вантажівки та закріпив його на металевий запобіжник. Проте запобіжник не витримав навантаження та обірвався. І як результат – кілька тисяч кілограм придавило шістдесятирічного чоловіка. Він помер на місці події.

Ще один нещасний випадок з летальним наслідком трапився 6 березня в Чорткові. З п’ятого поверху власного помешкання випав місцевий житель, 1985 року народження.

За попередньою інформацією, потерпілий перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік вийшов на балкон покурити і, ймовірно, втратив рівновагу й впав на асфальт.

Шум за вікном почула дружина чортківчанина, яка в цей момент була в кімнаті. Вона вийшла на балкон , побачила, що сталося і одразу викликала швидку. Потерпілого з численними переломами доправили до лікарні. Проте врятувати чоловіка не вдалося. Він на наступний день після падіння помер в реанімації.

Обидва факти правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 155 ККУ з поміткою “нещасний випадок”, повідомляють у поліції.