ДТП на об’їзній Кременця сталася 31 січня увечері. Там перекинулася вантажівка. Дивом в аварії ніхто не постраждав.

Як повідомили “Терміново” у місцевому відділі поліції, водій не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та фура, яка перевозила худобу, з’їхала у кювет. На щастя, на той момент на узбіччі нікого не було.

Місцеві зазначають, що ця ДТП не перша та, ймовірно, не остання. Після того, як на цьому перехресті змінили розмітку, аварії там трапляються часто.

“На жаль, таке вже було очікувано. Адже після того, як зняли знак “стоп” з боку об’їзної, то далекобійники входять в поворот з такою швидкістю, що, їдучи з міста по своїй лінії, мимоволі притискаєшся до узбіччя, щоб тебе не зачепили”, – пише Георгій Прокопчук.

За інформацією видання МедіаТОР, у кузові було близько 200 тварин. Кілька з них загинули.