Випадок сказу у собаки підтвердили у Чортківській громаді. Тварина жила на території одного із приватних підприємств у селі Горішня Вигнанка. Ситуацію обговорили на на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чортківській міській раді.

«Голова громадської організації «Друг», яка опікується бездомними собаками, звернулась до Чортківської районної державної лікарні ветеринарної медицини, зазначивши, що тварина проявляла агресію щодо свого виводку, також агресивно поводилась з працівниками підприємства, – повідомили у Чортківській міській раді. – Наступного дня собака померла. Ветлікарі відібрали аналізи та направили їх на експертизу. За результатами дослідження підтвердили захворювання собаки на сказ».

На засіданні комісії визнали загрозливою зоною щодо сказу тварин мікрорайони Калічівка та Синяково у Чорткові, а також села Пастуше, Переходи, Горішня Вигнанка з прилеглими до них угіддями, лісовими та польовими масивами. Також рекомендували жителям, які проживають на цих територіях, щепити від сказу домашніх тварин. Для безкоштовної вакцинації необхідно звернутись до Чортківської районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме до ветеринара Романа Вербіцького за адресою: м. Чортків, вулиця князя Володимира Великого, 10. Телефон для довідок: 097-605-20-84.