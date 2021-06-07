Кілька птахів загинуло: на Тернопільщині рятували лелеченят, у яких зруйнувалося гніздо

Днями волонтери зоозахисної організації ГО «Ноїв Ковчег» у Підволочиському районі врятували трьох лелек.

Про порятунок зоозахисники розповіли на сторінці громадської організації у мережі Facebook, передає 0352.ua.

Після того, як впала опора, на якій і було розташоване гніздо, декілька птахів загинули, проте, вдалося врятувати кількох пташенят.

“Вдалося врятувати трьох! Дорослі лелеки так і не з’явились. Прочитавши всю інформацію про них, волонтери змогли погодувати та напоїти пернатих. Наступного дня показали їх ветлікарю. Вчора, відвезли у Львів”, — зазначають у дописі.

Наразі пташенята перебувають у «Домівці врятованих тварин» у Львові.