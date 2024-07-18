Ряди Небесного Війська поповнив воїн з Білобожницької громади Юрій Стасишин.
Юрій Мешкав у селі Полівці Чортківського району. Народився 21 липня 1988 року. Буквально за кілька днів він мав би відзначати свій 36-й день народження…
Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.
“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким Захисника.
Хай вічно горить свіча памʼяті… А світло від неї нехай буде даниною тим, хто на вівтар Вітчизни поклав найдорожче – своє життя.
Не пробачимо!
Честь і слава Герою України!”, – ідеться у повідомленні.
У захисника залишилися батьки, донька та кохана дівчина.
Додамо, що троє братів загиблого бійця також захищають Україну.
Вічна пам’ять Герою…