Кілька днів не дожив до 36-річчя: загинув захисник Юрій Стасишин

Ряди Небесного Війська поповнив воїн з Білобожницької громади Юрій Стасишин.

Юрій Мешкав у селі Полівці Чортківського району. Народився 21 липня 1988 року. Буквально за кілька днів він мав би відзначати свій 36-й день народження…

Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким Захисника.

Хай вічно горить свіча памʼяті… А світло від неї нехай буде даниною тим, хто на вівтар Вітчизни поклав найдорожче – своє життя.

Не пробачимо!

Честь і слава Герою України!”, – ідеться у повідомленні.

У захисника залишилися батьки, донька та кохана дівчина.

Додамо, що троє братів загиблого бійця також захищають Україну.

Вічна пам’ять Герою…