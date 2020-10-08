Український актор та режисер Андрій Шараскін потрапить до Верховної Ради від “Голосу” замість Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прессекретаря “Голосу” Ярему Духа.

“8 жовтня минув останній день, коли вона мала б подати документи у ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна (Свідерська – ред.) ухвалила рішення лишатися в команді “Голосу”, але не заходити в Раду”.

Згідно з виборчим списком партії, Свідерська була 19 номером, а Шараскін – 20. Оскільки вона відмовилася, до парламенту потрапляє наступний.

У ЦВК “Українській правді” підтвердили, що Свідерська не подала документи, і термін збігає 8 жовтня.

Андрій Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП “Театральна компанія Андрія Шараскіна”.

Він отримав позивний “Богема”, перебуваючи на чолі однієї з бойових рот “Правого сектору”, а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.