До Тернопільського відділу поліції з заявою про шахрайство звернулася мешканка обласного центру.

Заявниця розповіла, що їй зателефонував невідомий який назвався працівником кіберполіції і порадив заблокувати банківську картку для захисту від інтернет-шахраїв.

Псевдополіцейський запропонував жінці перевести гроші на різні рахунки. Чоловік у своїй розмові був наскільки впевнений і переконливий, що заявниця виконала всі дії, які вимагав додзвонювач. Після чого, з банківської картки жінки зникли всі гроші.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб викрити зловмисника, запевняють в ГУ НП.