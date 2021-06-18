Як ми повідомляли, двоє друзів-підлітків потонули у річці Дністер під час риболовлі. Трагедія приголомшила всю Тернопільщину.

16-річні хлопці з Товстенської громади Ігор Сюсяйло з села Устечко та Петро Харук із села Литячі (обом по 16 років) вирушили 11 червня на нічну риболовлю, яка тала для них фатальною…

Як інформує “Нова“, мама Ігоря пані Зоряна не відпускала хлопців, але вони не послухалися. Взяли човна, сітки і рушили водоймою. На жаль, додому не повернулися…

У п’ятницю, 11 червня, їхній човен прибився до берега, а хлопців не було. Рідні, поліція та рятувальники два дні шукали їх, сподівалися, що вони живі, але 13 червня спливло тіло Ігоря, а 14 червня — Петра.

До пошуків зниклих залучали рятувальників, працівників відділення поліції №4 міста Заліщики, військовослужбовців Нацгвардії, працівників КОРДу та роти поліції особливого призначення. Вони зкінологами обходили обидва береги ріки, однак знайшли лише залишені на березі особисті речі неповнолітніх та перевернутий човен.

Дно річки в радіусі кількох кілометрів прочісували працівники відділення водолазно-рятувальної служби. Погодні умови ускладнили пошуки. На жаль, хлопців виявили мертвими у водоймі. Відомості про подію слідчі внесли доЄРДР, остаточну причину смерті неповнолітніх встановлять експерти.

“Прикро, що хлопці не послухались і пішли вночі на Дністер. Наскільки відомо, вони не вміли плавати, а глибина річки у тому місці, де рибалили, сягає трьох метрів”, — розповів староста села Устечко Ігор Тухлінович. —”Батько Ігоря помер у лютому цього року — раптово обірвався тромб, до трьох тижнів після того не стало бабусі. Хлопець залишився тільки з мамою. Пані Зоряна нині працює на сезонних роботах у дорожній службі. Втрата сина —величезна трагедія для неї. Про Петра не дуже знаємо у селі, кажуть, що його мати саме була на заробітках у Польщі, коли сталося непоправне. Ще близько 23-ої години того вечора Ігор телефонував до мами, казав, що скоро повернеться з другом, просив приготувати вечерю. Проте не повернулися. На біду багато не треба.

Може, хвиля понесла, перехилився човен і пішли під воду. Якби вміли плавати, то може би врятувались. У Дністрі біля Устечка вже були такі трагічні випадки. Близько 30 років тому втопився односельчанин, аж через сім місяців сплило тіло. З десять років тому було, що 26-річний хлопець стрибнув із моста і втопився. А місяць тому біля берегів виявили тіло утопленого учасника АТО із сусіднього села. На воді треба бути обережним, адже це — непередбачувана стихія”.