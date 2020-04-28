Заражений коронавірусом житель обласного центру покинув місце самоізоляції та ходив вулицями Тернополя у нетверезому стані.

Про це повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца. Правоохоронці готують адмінпротокол, відтак чоловіка чекає адміністративна відповідальність.

“Маємо факти, коли людина, заражена коронавірусом, виходила за межі амбулаторного лікування у стані алкогольного сп’яніння. Троє осіб нам це підтвердили. Наразі шукаємо відеопідтвердження цього факту. Ми відреагуємо належним чином, буде складений адміністративний протокол. Також вихідними отримували чимало повідомлень про скупчення людей. Поліцейські реагували належним чином, працювали насамперед на профілактику порушень”, – зазначив Сергій Осадца.

Додамо, у Тернополі складено 33 адміністративні протоколи за порушення правил карантину. Правоохоронці відзначають: в місті побільшало розбоїв, крадіжок, а також є чимало фактів нетверезого перебування без засобів індивідуального захисту у громадських місцях.

Софія Романська

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