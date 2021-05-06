Тернопільщина отримала 492 кисневих концентраторів для первинної ланки медицини.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Ними зможуть користуватися пацієнти, які після госпіталізації виписані додому, але потребують кисневої терапії.

Хворі на COVID-19 зможуть користуватися кисневими концентраторами безкоштовно. Попередньо сімейні лікарі проводитимуть інструктажі.

«Такі кисневі концентратори дадуть можливість розвантажити стаціонари. Хворих ми зможемо виписувати додому. А реабілітацію можна буде проводити вдома, завдяки отриманим кисневим концентраторам. Пацієнти зможуть їх брати у безкоштовне користування. Попередньо сімейні лікарі проводитимуть інструкцію родичам чи пацієнтам, як правильно ними користуватися», – каже Ольга Ярмоленко.

Додамо, загальна вартість кисневих концентраторів, які отримала Тернопільщина – 18 млн. грн. Медобладнання розподілять між усіма центрами первинної ланки медицини громад Тернопільщини.