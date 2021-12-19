4,5 тис жителів Тернопільщини борються із COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Вихідними у краї побільшало хворих, а також і летальних випадків. У лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 640 людей. Більшість з них — невакциновані.

“Наприкінці тижня ми почали реєструвати по двісті нових випадків, кожного дня ми фіксуємо важкі випадки. Це говорить про грізне важке протікання хвороби. На сьогодні в області з коронавірусом бореться 4,5 тис. людей. 640 людей знаходиться на стаціонарному лікуванні. Всі ці хворі киснезалежні. Тільки 8 хворих із 640 – вакциновані. У них – середній перебіг захворювання. 1-2% госпіталізованих – вакциновані. Решту хворих у лікарнях – невакциновані”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, вихідними на Тернопільщині вакцинували близько чотирьох тисяч людей. Загалом із початку вакцинальної кампанії в області уже щепили понад 640 тисяч осіб.