Сім лікарень на Тернопільщині готові приймати хворих на COVID-19.

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я області Тетяна Скарлош. У разі збільшення кількості інфікованих розгортатимуть додаткові ліжкомісця.

Сьогодні в області зареєстрували майже півсотні нових хворих на COVID-19. А загалом від початку місяця виявили понад 600 інфікованих, що майже у 5 разів більше, ніж попереднього місяця.

“7 лікувальних закладів надають медичну допомогу пацієнтам з підозрою та хворим на COVID-19. Ліжковий фонд в області складає 702 ліжка. Продовжує хворіти 609 осіб, з них на амбулаторному спостереженні знаходиться 511. Зазначу, що всі лікувальні заклади готові надавати медичну допомогу при збільшенні рівня захворюваності. На весь період святкових днів всі пункти та центри щеплень в Тернопільській області будуть працювати за графіком вихідних. Станом на сьогодні ми маємо в області у доступі всі вакцини. Більшість – це буде введення других доз, зокрема Модерною” – розповіла на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС Тетяна Скарлош.

Епідеміологи наголошують: нині в області домінує штам Дельта. Через його швидке поширення восени прогнозують нову хвилю COVID-19.