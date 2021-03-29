Двадцять додаткових місць розгорнули минулого тижня у тернопільських лікарнях для хворих на COVID-19.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак. Наразі в лікарнях міста для інфікованих пацієнтів передбачено 431 ліжко, 70% місць заповнено.

Учора у Тернополі додалося майже сто нових інфікованих. Наразі з хворобою в місті бореться понад дві тисячі людей.

“Епідемічна ситуація нестабільна. Зараз в нас хворіє 2262 особи, в наших міських закладах розгорнуто 431 місце для інфікованих COVID-19, 66 ліжок для лікування дітей. Від останнього засідання оперативного штабу ми ще додатково розгорнули 20 ліжкомісць на базі міської комунальної лікарні №2. Там зараз розгорнуто сто місць, у лікарні швидкої допомоги 140 місць, у третій міській комунальній лікарні — 125 ліжкомісць, тобто повністю все стаціонарне відділення передбачене для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Сьогодні у закладах перебуває 343 хворих, на амбулаторному лікуванні перебуває 1995 пацієнтів. Всього зареєстровано 183 летальних випадків у громаді, вакциновано 2187 осіб, ситуація напружена, але все ж таки контрольована. Завантаженість ліжкомісць становить близько 70%”, – розповів Василь Даньчак.

Додамо, у березні в Тернополі побільшало важких форм коронавірусу. До лікарень госпіталізовують пацієнтів переважно у невідкладних станах.