12 лютого о 10:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між селами Медин та Воробіївка Тернопільського району, Скориківської ОТГ, застряг в сніговому заметі автомобіль екстреної медичної допомоги, що прямував на виклик в с.Токи.

В транспортному засобі перебувало 3-є медпрацівників.

Рятувальникам, що прибули до місця події, через заметіль не вдалось здійснити буксирування карети «швидкої», тому вони взяли в оперативний автомобіль двох працівників медичної служби та вирушили до місця виклику медиків.

За вказаною адресою, на невідкладну допомогу очікувала жінка, 1949 року народження. Через незадовільний стан здоров’я вона потребувала негайної госпіталізації. Після надання першої медичної допомоги, хвору, у супроводі медпрацівників, на оперативному автомобілі рятувальники доправили до Підволочиської ЦРКЛ.

Водій швидкої допомоги, якого дорожня служба відбуксирувала з проблемної ділянки дороги до с.Медин, при поверненні автомобіля ДСНС попрямував за ним, супроводжуючи до лікарні.