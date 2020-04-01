31 березня рятувальники провели дезінфекцію в Бережанському психоневрологічному будинку-інтернаті, якийрозташований у селі Краснопуща.

Як повідомляють у ДСНС, 30 березня там було лабораторно підтверджено діагноз COVID-19.

Це перший випадок, який виявили в районі.

Особовий склад ДСНС у захисних костюмах та масках, за допомогою оприскувачів, здійснив дезінфікуючу обробку закладу та прилеглої території.

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