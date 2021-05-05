Допомоги небайдужих потребує маленький Марчик Юрків з Борщівського району, що на Тернопільщині. У дитини медики діагностували спінальну м’язову атрофію 1 типу» (СМА1) – це важке генетичне захворювання, яке руйнує організм хворого щомиті.

Про важку недугу синочка батьки дізналися, коли хлопчику був лише місяць від народження. Врятувати Марчика можна, та вартість ліків захмарна – 2 мільйони доларів США, пише Файне місто.

Вперше Марчик побачив світ 9 березня цього року, а вже 14 квітня пролунав страшний діагноз. У молодих щасливих батьків й гадки не було, що одразу після народження синочка, їм доведеться боротися за його життя.

Перші симптоми хвороби з’явились вже на 26 день. Жінка помітила, що синочок, який досі любив засинати тримаючи ручки вгору, раптом більше цього не робить. Тоді мати звернулась до педіатра. Опісля – огляд в інших спеціалістів та результат аналізів, що підтвердив припущення медиків.

Хвороба не шкодує. Вона щодня руйнує маленький організм. Тож, якщо ви можете допомогти родині зібрати кошти на лікування Марчика Юрківа – зробіть це.

КАРТКИ:

Приватбанк 4149 6293 4016 3377 (батько Юрків Павло Володимирович)

Приватбанк 5168 7422 4063 4620 (мама Чубей Людмила Василівна)

USD IBAN UA033052990000026200901049048 (батько Юрків Павло Володимирович)

UA223052990000026203901049186 (мама Чубей Людмила Василівна)

EUR IBAN UA553052990000026204901049431 (батько Юрків Павло Володимирович)

UA853052990000026203901049119 (мама Чубей Людмила Василівна)

UA IBAN UA823052990000026201901049047 (батько Юрків Павло Володимирович)

UA793052990000026203901049227 (мама Чубей Людмила Василівна)