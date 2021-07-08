Понад два роки бореться з важким захворюванням. У 2019 у збаражанки Зої Ярош виявили рак нирок.

Жінка розповіла, хвороба підкралася зовсім неочікувано, адже ніколи раніше на стан здоров’я вона не скаржилася. Почалося все раптово. Вночі пані Зоя відчула сильну біль, згодом виявилося, що причина тому – пухлина. З того моменту і почалася її історія боротьби з раком. Хоч пухлину і видалили, та це не допомогло, ідеться в сюжеті Т1 Новини.

За короткий проміжок часу у жінки почали одна за одною проявлятись метастази в різних частинах тіла. Стан здоров‘я пані Зої різко погіршувався. Вона схудла, втратила волосся, а найгірше – почали погано працювати внутрішні органи. Вона пригадала, що тоді складно було пити воду і рухатися. На той момент допомогло спеціальне лікування. Зробили опромінення на хребет і голову. Після цього збаражанка сильно ослабла.

Зокрема, через складне лікування у жінки ослабла печінка, тож її теж постійно доводиться підліковувати. Окрім того, на Зою чекає ще один курс променевої терапії та найголовніше – столичні лікарі погодилися провести складну операцію з видалення деяких пухлин з допомогою кіберножа. Ним жінці можуть видалити декілька пухлин в голові та на хребті.

Однак процедура недешева, зауважив чоловік хворої Іван Ярош. На видалення одного злоякісного утворення потрібно 5 тисяч доларів, а Зої необхідно видалити мінімум 5-6 пухлин. У родини таких грошей немає, адже всі кошти вони зараз витрачають на медикаменти, які дружині Івана слід постійно пити. Тому й просять небайдужих про допомогу.

До онкології Зоя Ярош працювала вихователькою в садочку, а згодом доглядала за дітками у столиці. Сама вона є матір‘ю трьох дітей. Раніше жінка любила малювати і вишивати картини. І зараз більш за все хоче, бути здоровою і якнайдовше насолоджуватися життям.

Переказувати кошти на лікування Зої Ярош можна за номерами карток:

4731 2191 2450 6969 (ЯРОШ ІВАН)

4149 4991 3174 8830 (ЯРОШ ЗОЯ)

Вже в серпні жінка планує поїхати на консультацію до столиці, аби остаточно визначитися з лікування і якнайшвидше почати процес інтенсивного порятунку. Та для цього їй потрібно зібрати необхідні гроші.