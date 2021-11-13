Хворів на COVID-19: помер ректор одного з тернопільських університетів

Сьогодні, 13 листопада, відійшов у вічність ректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Петро Ясній.

За інформацією працівників ВУЗу, Петро Володимирович хворів на COVID-19. Останні дні життя перебував у лікарні у важкому стані.

Петро Ясній народився 12 серпня 1952 року у селі Кутищі, нині Підкамінської громади, Золочівського району Львівської области України.

Закінчив електромеханічний факультет Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (1973), аспірантуру Інститут проблем міцності Академії наук УРСР (1980). Працював інженер-технологом, старшим інженер-технологом Ужгородського машинобудівного заводу (1973–1974), молодшим та старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (1975–1977), молодшим та старшим науковим співробітником відділу втоми і термовтоми матеріалів Інституту проблем міцності Академії наук УРСР (1980–1992), від 1992 р. — до 2021 — у Тернопільському приладобудівному інституті, Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Очолював ТНПУ з 2007 року.