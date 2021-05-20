Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із молодою жінкою, матір’ю, волонтеркою Людмилою Кобильник, життя якої забрав коронавірус.

Трагічну звістку повідомив у Фейсбуці відомий тернопільський журналіст Сергій Сінкевич.

“…Трапилась біда… І, знаєте, слова тут вже нічого, на жаль, не змінять і не допоможуть. Але сказати треба… Померла молода тернополянка Люда Кобильник. Добра, життєрадісна і мужня тернополянка. Вона хворіла. Але насамперед іншим допомагала. Фронтові батальйони на Сході знають її волонтерську роботу. Мої товариші, які мешкають за кордоном, розповідали – як Люда переправляла на фронт посилки від діаспори. Не зважаючи на власну проблему зі здоров’ям. А тут ще й – той клятий covid… Останнім часом змушена була користуватись кисневою підтримкою. Одначе – жила, виховувала дітей, чекала чоловіка з далекого відрядження. Але біда трапилась… Попрощатись з Людмилою можна 19-го травня, о 15-ій, на парафії Василія Великого, це – Новий Світ, навпроти другої школи. А поховають її 20-го травня, о 14-ій у рідному селі В. Лука… P. S. Ніколи не звертаюсь з такими проханнями, а зараз прошу – поширте, друзі, будь-ласка, цей пост. Щоб якомога більше людей дізнались, і змогли провести Люду в останню дорогу. Нехай їй “там” буде добре. Вона на це заслужила…”, – написав пан Сергій.