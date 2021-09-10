Майже півтори сотні нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю інфекційних хвороб, епідемічна ситуація стрімко ускладнюється. Відтак з понеділка регіон може потрапити до “жовтої” зони карантину.

На Тернопільщині зростають показники госпіталізації, а також частішають смертельні випадки. Учора з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла 77-річна тернополянка. “Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Тернопільській області є напруженою, адже кількість випадків захворювання на COVID-19 щодня збільшується. Зокрема, сьогодні зафіксовано 147 випадків COVID-19, є і летальні випадки. Наразі в області хворіє на коронавірус близько 1000 людей, майже 200 з них потребує кисневої підтримки. Хворіють переважно сім’ями, адже штам Дельта є висококонтагіозний” – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

У разі запровадження “жовтої” зони карантину на Тернопільщині школи, у яких не вакциновано 80% працівників, перейдуть на дистанційне навчання. Це передбачає зменшення зарплат.