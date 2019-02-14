Хворі дітки отримали подарунки від благодійників

14/02/2019 Розмір тексту:

Волонтери благодійного фонду «Карітас» організували доброчинну акцію в обласній дитячій лікарні. Хворим дітям з інфекційного та неврологічного відділення принесли подарунки. У пакунках – м’які іграшки та імбирне печиво, яке приготували власноруч представники молодіжних організацій.

Як повідомив о. Роман Загородний, волонтери благодійного фонду «Карітас» та молодь з християнських проектів організовують доброчинні акції у лікувальних закладах Тернополя регулярно. А з нагоди Всесвітнього дня хворого благодійники вирішили побувати в обласній дитячій лікарні.

«Відвідали хворих дітей в інфекційному та неврологічному відділеннях. Спільно з медичними працівниками помолилися за швидке одужання дітей. Також, кожна хвора дитинка отримала невеликий дарунок: м’яку іграшку та імбирне печиво, яке власноруч випекли діти та молодь з проектів «Мобільна робота з молоддю», «Соціальне середовище для молоді з обмеженими можливостями» та «СРЦ для молоді в складних життєвих обставинах».

Софія Романська