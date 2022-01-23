Хуртовини та ожеледиця: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатимуться сильні хуртовини, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Цими днями на Тернопільщині спостерігатимуться складні метеорологічні явища. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, 23 січня в регіоні місцями очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Спостерігатимуться хуртовини. Через перепади температурних показників дороги будуть слизькими.

“23 січня сніжитиме в західному регіоні. Також домінуватиме морозяна погода, вдень спостерігатиметься від 1 до 5 градусів нижче нуля, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 10 градусів морозу. На наступному тижні морози зміцніють”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похолодання наступного тижня на Тернопільщині посилюватиметься. Місцями стовпчики термометрів вночі опускатимуться до двадцяти градусів нижче нуля.