Хулігани пиячили у маршрутці, курили і били пасажирів

05/03/2019 Розмір тексту:

Хуліганство або грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, розслідують працівники Тернопільського відділу поліції.

Як повідомляють у поліції, дев’ятого лютого близько 22:30 виникла бійка між чоловіками в маршрутному таксі №25. За попередньою інформацією, на зупинці “Центральна бібліотека”, що на вулиці Руській, в транспорт зайшло двоє невідомих. Вони почали розпивати спиртні напої в салоні, нецензурно висловлювалися, а потім закурили.

Один з пасажирів зробив порушникам зауваження. Зав’язалася словесна суперечка. Маршрутка зупинилася на “Золотогірській” і один з порушників, виходячи з салону, взявся обома руками за поручні та наніс удар ногою в обличчя пасажиру. Шарпанина продовжилася й на вулиці і товариш хулігана вдарив потерпілого кулаком в обличчя.

Про конфлікт повідомили поліцію. Правоохоронці даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 296 частина 2 ККУ.

Аби встановити усі деталі інциденту, працівники поліції просять відгукнутися свідків даної пригоди. Повідомити інформацію можна на лінію “102” або за номером телефону: (097)870-68-96. Анонімність гарантується.