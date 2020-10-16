Тернопільська обласна прокуратура здійснювала процесуальне керівництво та підтримувала публічне обвинувачення стосовно двох хуліганів, які завдали тяжких тілесних ушкоджень тернополянину у лютому 2018 року біля нічного клубу «Марципан».

Прокурор довів у суді, що 18 лютого 2018 року близько 4 год ранку двоє юнаків безпричинно завдали кілька ударів по голові тернополянину, який перебував на той час поряд із нічним клубом, що по вулиці Кривоноса, 2Б. Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вони збили потерпілого з ніг та продовжували копати, поки останній не втратив свідомості.

Судом визнано винними осіб в інкримінованих злочинах. Оскільки суд призначив нападникам покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі та 5 років позбавлення волі із застосуванням ст.75 КК України (умовне покарання), то прокуратура оскаржуватиме вирок через м’якість покарання.