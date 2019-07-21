Станом на 18 годину до правоохоронців Тернопільщини надійшло 26 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Про це на брифінгу у прес-клубі повідомив начальник ГУНП України в Тернопільській області Олександр Богомол.

Найбільша кількість порушень стосувалася незаконної агітації – 9 випадків. Надходили повідомлення про видачу бюлетеня без пред’явлення документа, відсутність виборця у списках для голосування. Було дві скарги на неправомірні дії правоохоронців. Поліцейські перевіряють дані повідомлення.

В день голосування поліцейські склали два адмінпротоколи: один за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство та один за статтею 183 КУпАП – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

За словами генерала поліції, ситуація в області спокійна. Зафіксовані правоохоронцями порушення не впливають на волевиявлення громадян.



