Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють осіб, які ймовірно були свідками злочину або причетні до хуліганства.

Подія трапилася 23 березня на бульварі Данила Галицького. Невідомий чоловік, з мотивів явної неповаги до суспільства, з особливою зухвалістю грубо порушив громадський порядок поблизу дитячого майданчика.

Камери відеоспостереження зафіксували ймовірних підозрюваних.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте про їх місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 097 912 28 87 або на лінію “102“.