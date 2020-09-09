Обласний конкурс серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької відбудеться 15 вересня о 15.00 у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею. Проводять його щороку у двох номінаціях: живопис і графіка.

Організатори запрошують до участі у конкурсі художників-аматорів віком від 18 років, які творчо працюють на теренах Тернопільщини та вихідці з Тернопільської області. Проводять його управління культури Тернопільської облдержадміністрації та обласний методичний центр народної творчості.

– Премію для художників-аматорів започаткували 20 жовтня 2000 року, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора з науково-просвітньої роботи Тернопільського обласного художнього музею. – У 2018 році премії надали ім’я нашої землячки, уродженки Бережан – Олени Кульчицької. Олена Кульчицька – видатна українська малярка, народний художник України, лауреат Шевченківської премії – знакова постать національної культури. З однаковим успіхом вона працювала в різних мистецьких жанрах і техніках, була талановитим живописцем, видатним майстром гравюри, новатором художнього оформлення книги. Крім того, Кульчицька займалася художнім ткацтвом, проектуванням та моделюванням одягу, меблів, працювала в емалі, металах, скульптурі малих форм. Сучасники називали її «малярським Франком, який в домі української культури затуляє кожну шпарину».

Художникам, які хочуть взяти участь у конкурсі, необхідно подати до обласного методичного центру народної творчості, що на вулиці Медовій, 3 у Тернополі, заявку, надіславши її на електронну на скриньку tomcnt1939@gmail.com або у друкованому вигляді та 2-3 картини або графічні листи розмірами не меншими, ніж 30 х 40 сантиметрів. Роботи приймаються до 11-ої години 14 вересня 2020 року. Довідки за телефонами: (0352) 254431, (0352) 254840.

Ольга Трач

Фото із сайту ТОХМ