Персональна виставка кременецького художника «Думки з воронячими крилами» Василя Петровського діє в обласному літературно-меморіальному музеї імені Юліуша Словацького. В експозиції представлена серія різьблених картин об’єднаних спільним образом.

– Це те, що вдалось втілити за рік часу в майстерні ручної обробки деревини Кременецької академії, – розповів Василь Петровський, автор виставки. – Це 10 нових панно, які мають спільний образ – Ворону. Попри похмурий імідж цієї птахи, вона має багато інших рис, зокрема гумор. Шарм цієї простої з вигляду пташки надихнув мене на певні роздуми і спостереження, якими я залюбки ділюсь. Перед тим, як показувати збірку в інших містах, мені дуже захотілося спочатку показати її саме в Кременці.

Художник живе і творить у Кременці вже більше трьох років. Раніше у цьому ж місті він навчався. А повернувся до нього з-закордону в часи пандемії.

– На Кременеччині мало хто професійно займається цим видом мистецтва, – зауважує Олена Гаськевич, старша наукова співробітниця музею Словацького. – Мистецтво художньої обробки дерева глибоко вкорінене у ментальність українського народу. Цьому сприяло наше географічне положення – лісів завжди було багато, і деревина – універсальний матеріал. З неї виготовляли речі утилітарного, сакрального та чисто декоративного характеру. Василь Петровський вважає себе художником, а не скульптором чи різьбярем. Адже, поняття «скульптор» – обмежує, натомість, художник – має ширше значення. Митець досконало володіє різцем, його роботи мають чітку, виважену композицію, але окрім того – несуть глибоке смислове навантаження. Ці роботи – радше картини в дереві.

Детальніше ознайомитися з роботами кременецького художника у музеї Юліуша Словацького можна буде до 24 листопада.

Фото Ірини Дворницької



