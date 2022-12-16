Персональну виставку відкрив у Тернопільському обласному художньому музеї харківський художник Юрій Клапоух. Вона має символічну назву «До і Після…», адже у своїх полотнах художник відобразив життя, яке було до 24 лютого і яке є зараз.

– На виставці представлено 38 творів, – розповіла Вікторія Козловська, старший науковий співробітник ТОХМ. – Це – пейзажі, де зображено ліси, звивисті стежки, струмки, пасовища, морські краєвиди, картини на сільську тематику, натюрморти із зображенням пишних квітів, овочів. В експозиції представлені також портрети. Юрій Клапоух створив серію портретів військових – захисників України. Написані вони з фотографій, які за проханням художника надали йому військові.

Новий проект задумувався художником давно і мав певну концепцію та цілі. Та реальність внесла свої корективи і початковий задум дещо змінився.

– Цей проєкт – добірка полотен про війну, – розповів у себе на сторінці Юрій Клапоух. – Точніше, про людей, які боронять. Про місця, які ще болять. Про те, хто ми є. Коли я тільки починав роботу, то була певна концепція, цілі та плани. Але сьогоднішня реальність легко корегує або ж взагалі скасовує будь-які плани. Робота над картинами йшла добре, але в організаційній площині були складнощі, на які я вплинути не міг. І в певний момент з’явились сумніви, що взагалі щось вдасться. Проте цей рік вчить нас бути гнучкими та не здаватись. Треба адаптуватись. І не має значення, скільки тобі років чи яка в тебе професія. Тому концепція почала змінюватись. Полотна на воєнну тематику стали частиною більшої ідеї. Вони стали “ядром” художньої виставки “До і Після…”. Ця виставка про те, як 24 лютого розділило наше життя на До і Після. На ній представлені роботи, які я написав раніше. Це роботи про красу української природи, про спокійне мирне життя До. І роботи, які було створено після 24 лютого. Які, як я сказав раніше, про людей, завдяки яким я можу продовжувати творити, про місця, які збережуть рани війни, про те, хто ми є. Кожна робота у цій серії – це емоція, думка, епізод. Я дуже вдячний людям, завдяки яким я мав фотоматеріал для роботи. Це були фото від тих, хто нас захищає чи ризикує життям, щоб зберегти ці події для нащадків. Щоб знали та пам’ятали.

Народився художник, як розповіла Вікторія Козловська, 12 березня 1963 року в місті Умань Черкаської області. Навчався в Харківському вищому військовому авіаційно інженерному училищі та Московському народному університеті мистецтв. До війни жив і працював у Харкові. Після вторгнення російських військ переїхав жити на Тернопільщину, в містечко Залізці. Його творчість базується на традиціях реалістично романтичного живопису.

Виставка «До і Після…» діятиме у художньому музеї до кінця грудня і впродовж січня 2023 року.

Фото Наталії Огінської