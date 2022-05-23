Художник, поет і педагог: відійшов у вічність відомий мешканець Тернопільщини

Пішов із життя знаний Кременецький художник, педагог і поет–Валентин Величко.

Про це у ФБ повідомив Володимир Крутевич.

“У скорботі схиляємо свої голови та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Валентина Петровича.

Світла йому пам’ять!”, – написав пан Крутевич.

Митцю було 80 років.

Валентин Петрович Величко народився 19 лютого 1942 року в станиці Отрадній Отрадненського району Краснодарського краю (нині РФ). Проживав у с. Великих Бірках (нині Тернопільський район), Бережанах, Теребовлі. Від 1958 року мешкав у Кременці.

У 1959—1963 роках навчався в Кременецькому педагогічному інституті. Працював учителем у місцевій середній школі, викладачем у педагогічному училищі. Від 1965 року займався живописом.

В. Величко учасник художніх виставок у Кременці, Тернополі, Києві. Персональні виставки художника проходили в Кременці (1987), Почаєві (1989), Тернополі (1990).

Роботи В. Величка зберігаються в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.