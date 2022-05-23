Пішов із життя знаний Кременецький художник, педагог і поет–Валентин Величко.
Про це у ФБ повідомив Володимир Крутевич.
“У скорботі схиляємо свої голови та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Валентина Петровича.
Світла йому пам’ять!”, – написав пан Крутевич.
Митцю було 80 років.
Валентин Петрович Величко народився 19 лютого 1942 року в станиці Отрадній Отрадненського району Краснодарського краю (нині РФ). Проживав у с. Великих Бірках (нині Тернопільський район), Бережанах, Теребовлі. Від 1958 року мешкав у Кременці.
У 1959—1963 роках навчався в Кременецькому педагогічному інституті. Працював учителем у місцевій середній школі, викладачем у педагогічному училищі. Від 1965 року займався живописом.
В. Величко учасник художніх виставок у Кременці, Тернополі, Києві. Персональні виставки художника проходили в Кременці (1987), Почаєві (1989), Тернополі (1990).
Роботи В. Величка зберігаються в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.