Виставку репродукційної графіки з фондів музею «Ніл Хасевич – художник і воїн УПА» відкрили у Тернопільському обласному художньому музею. Присвячена вона Дню захисників і захисниць України.

– Ніл Хасевич родом з Волині, він талановитий художник-графік та незламний патріот, – розповіла Наталія Піщев, науковий співробітник ТОХМ. – Народившись 25 листопада 1905 року в мальовничому селі Дюксин, що на Костопільщині, він не мав крім злиднів нічого, лише дарований Богом талант. Батько відправив його на навчання до іконописної майстерні у Рівному, де хлопчик з дивним іменем знайшов розуміння самого себе і свого покликання. У 1922 році сталася трагедія, яка вплинула на подальшу долю Ніла. Підвода, де був він та мати, зіткнулася з потягом. Мати загинула, а Ніл втратив ліву ногу. Французька компанія, що володіла залізницею, надала грошову компенсацію, яку Хасевич згодом витратив на вступ до Варшавської академії мистецтв. У 1925 році юнак, завершивши навчання у Рівенській гімназії, вирушає до Варшавської академії. У 1931 році Ніл Хасевич за картину «Прання» отримав відзнаку Ватикану. З 1931 до 1942 року художник брав участь у 35-ти художніх виставках, зокрема у Празі, Римі, Берліні, Варшаві, Львові, Лос-Анжелесі, Чикаго. Водночас Ніл розуміє й свою просвітницьку місію – створює абетку для українських школярів. На початку Другої світової війни художник повертається на батьківщину і долучається до підпільної боротьби УПА, керує друкарнею. За його ескізами створені бойові відзнаки для повстанців. Загинув Хасевич у бункері, на хуторі біля села Сухівці на Рівенщині, у 1952 році.

У творчості художника значне місце посідають портрети вояків, агітаційні плакати і листівки. Він випустив “Бофони” – грошові знаки бойового фонду УПА, розробляв проекти бойових прапорів, печаток і бланків для Армії Нескорених. Як відзначають у музеї, життя і творчість Ніла Хасевича – яскравий приклад боротьби за волю і Незалежність України. Відвідати виставку графіки Хасевича можна до 25 жовтня 2021 року.

Фото зі сторіник музею у фейсбуці



