Повторний конкурс на на заміщення вакантної посади директора Тернопільського обласного художнього музею відбувся в облраді.

Оголосили його 23 липня і прийом документів від кандидатів тривав до 23 серпня. Першого вересня відбулося перше засідання конкурсної комісії, а другого – друге, під час якого заслухали програму розвитку музею на один і п’ять років претендента на посаду та провели з ним співбесіду. Цього разу, як і минулого, документи надійшли тільки від одного кандидата – Григорія Шергея.

Під час першого конкурсу, який був оголошений у травні, на посаду директора Тернопільського обласного художнього музею претендувала Ольга Ваврик. Вона презентувала професійний і реальний проект розвитку музею на рік і на п’ять років. Та із шістьох членів комісії троє підтримали її кандидатуру, а троє утрималися. Оскільки вона не набрала необхідних для перемоги п’яти голосів, то конкурс визнали таким, що не відбувся. У повторному конкурсі заступниця директора ТОХМ Ольга Ваврик вирішила не брати участь.

Цього разу на другому засіданні конкурсної комісії також були присутні шестеро членів. Після виступу Григорія Шергея та співбесіди з ним члени комісії одноголосно підтримали його кандидатуру. Також вони рекомендували голові Тернопільської обласної ради не пізніше 23 вересня 2021 року здійснити призначення Григорія Платоновича на посаду директора Тернопільського обласного художнього музею та укласти з ним контракт строком на п’ять років.

Григорій Шергей – режисер-постановник, мистецтвознавець, громадський діяч. Йому 63 роки. На початку 1980-х закінчив Київський інститут культури, і з того часу працює у галузі культури. Був директором Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. Двічі очолював обласне управління культури: у 1992-1995 та 2007-2021 роках. У 1995-98 роках був головним режисером Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії. У 2000-2007 роках очолював Тернопільську обласну філармонію.