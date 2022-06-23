В Україні з 1 липня повертають мито та ПДВ на розмитнення авто та товари з-за кордону. Допоки є час, тернополяни намагаються встигнути зробити це безкоштовно.

Чи є черги біля сервісного центу МВС та як до цього ставляться власники авто – далі у матеріалі “Файного міста”.

Так, у власників євроблях залишилося сім днів на “нульове розмитнення”. Водії розповідають, що за процедуру все одно треба заплатити кругленьку суму.

“Авто коштує 1500 євро, мені треба ще би 4000 євро заплатити за розмитнення. Це не враховуючи брокерів, витрати на пальне і все інше”, – каже водій Микола.

Є й такі власники, які обурюються кількості ввезення авто. На їхню думку, було б добре, аби встановили “ліміт”.

“От є люди, які привозять 100 авто за місяць, а є людина, яка привезла одну. Хай би зробили правильно, щоб кожна людина змогла привезти по одній машині. А так, як зараз, під час війни, люди возять багато і більше на продажу, аніж для себе, то, можливо, так би було краще”, – зазначає водійка Галина.

Жінка додала, що черга рухається відносно швидко. Аби зареєструвати авто, вона чекала близько години. Також Галина зазначила, що електронного запису немає – тільки жива черга.

Також власники авто скаржаться на недоліки у правилах ввезення авто. Зокрема, у чергах на кордоні однаково стояли як авто для військових, так і для продажу.

“Я 2 поки тому купив Passat. Я заплатив 8000 злотих, тоді було 2000 доларів. В той час я потрапив під пільгове розмитнення. Авто до 2020 року виходило за 1000 доларів, як заявляв президент, але на ділі заплатив 2300 доларів. Зараз було би дуже добре, якби правильно пропрацювали законопроект, підлаштувати так, як людям правильно, а не зробити все спонтанно. Вони недорозробили певні критерії, всі люди ринулися купувати машини. Тому автомобілі, які везли для ЗСУ, стояли і чекали так само в тій черзі. Через це почали називатися бариги і так далі. Це не було зроблено для простих людей. Мені здається, потрібно було правильно пропрацювати закон, а не просто відміняти його, зробити для людей”, – наголошує Денис.

Інші власники погоджуються з тим, що скасовують “нульове розмитнення”. Таким чином треба поповнювати бюджет держави.

“Мені авто обійшлося близько 2000 доларів. Якби було розмитнення, треба було б заплатити 5000 доларів. Хто хотів, хто мав можливість – пригнав собі авто, а далі вже треба поповнювати бюджет держави”, – зауважує Андрій.

Нагадаємо, законопроєкт №7418 відновлює оподаткування, яке скасували у березні:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 17,8 млрд грн, ввезено понад 163 000 автомобілів).

При цьому закон звільняє від збору ПФУ легкові автомобілі на електродвигунах.