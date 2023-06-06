За спробу дати поліціянтам хабар чоловік постане перед судом. 2 червня працівники сектору реагування патрульної поліції виїжджали на виклик про домашнє насильство.

Прибувши за вказаною адресою до них вийшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння. У ході перевірки стало відомо, що він набрав на лінію “102” й сказав, що хтось когось б’є. Деталей жодних не повідомив і сподівався, що поліціянти не встановлять хто і чого дзвонив.

Слова додзвонювача не підтвердилися. Правоохоронці повідомили, що складають на нього протокол за неправдиве повідомлення про виклик. Житель Кременеччини вирішив владнати питання грошима і запропонував поліціянтам 500 доларів.

За надання неправомірної вигоди службовій особі жителю Кременеччини інкримінують статтю 369 ККУ.