У Тернополі відновили діяльність деякі заклади торгівлі, а також установи, що надають послуги. Їхні працівники можуть користуватися громадським транспортом за наявності довідки з місця роботи та документу, що посвідчує особу.

У разі збільшення кількості пасажирів, спецрейси доповнять додатковим транспортом, – повідомив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник управління транспортних мереж та зв’язку ТМР Олег Вітрук. Втім, пасажири повинні мати довідки з роботи та паспорти.

«Враховуючи послаблення протиепідемічних заходів, з 11 травня проводиться моніторинг завантаженості транспортних засобів. Якщо ми будемо спостерігати збільшення кількості людей на окремих маршрутах, тоді ми будемо збільшувати кількість рейсів на цих маршрутах, щоб комфортно перевозити людей до місця роботи. Медики та інші працівники їздять по спецпропусках, працівників інших підприємств будемо перевозити згідно з довідками з роботи, також потрібний буде документ, що посвідчує особу. За ситуацією будемо спостерігати протягом двох-трьох днів, сьогодні різкого збільшення людей у транспорті немає. Маємо домовленість із службами таксі щодо чергування вночі».

Додаткові одиниці транспорту готує і КП «Тернопільелектротранс». Ймовірно, збільшать кількість рейсів в обласному центрі з четверга.

Софія Романська