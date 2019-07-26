У Тернополі проїзд у тролейбусах буде безкоштовним для учнів і студентів за наявності «Файної карти». Відповідне рішення діятиме в обласному центрі з першого вересня.

За проїзд учнів і студентів заплатять з міського бюджету. Компенсувати «Тернопільелектротрансу» вирішили на сесії, – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. У результаті перевиконання бюджету за перше півріччя були виділені кошти на компенсацію вартості проїзду.

«Наразі рішення стосується тільки проїзду у тролейбусах. Якщо буде надходження додаткових комунальних автобусів на мережу, ми внесемо зміни до цього рішення, тоді це стосуватиметься і проїзду в автобусах. Наразі рішення прийнято щодо тролейбусів. Школярі та студенти зможуть їздити безкоштовно. Але коли буде функціонувати єдина комунальна транспортна система, буде передбачене фінансування проїзду дітей і в тролейбусах, і в автобусах».

Отже, безкоштовний проїзд студентів і школярів діятиме у тернопільських тролейбусах у навчальний період включно з вихідними. Обов’язкова умова – наявність карти тернополянина.

Наразі у Тернополі учні й студенти оплачуть проїзд за традиційними пільговими умовами – половину вартості квитка.

Софія Романська