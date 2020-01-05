Мешканці будинків, у яких облаштовані індивідуальні теплові пункти, економлять на теплопостачанні, – повідомив голова ГО «Ради голів ОСББ міста Тернополя» Сергій Лупак.

Оскільки ІТП діють змогу платити лише за фактично спожите тепло.

У Тернополі ІТП облаштовано понад двісті будинків. Співвласники яких можуть регулювати теплопостачання, а відтак і економити.

«У грудні співвласники багатоквартирних будинків № 13 та №17 по вул. Чалдаєва за опалення знову оплатять менше в порівнянні від інших споживачів даної послуги від КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”. ІТП дає можливість щомісяця оплачувати за те тепло, що отримали співвласники по факту. Отож вартість м.кв. у місті за грудень 30,007 грн.: на Чалдаєва 13 – 20,915 грн./м.кв. – економія 30,29%; Чалдаєва 17- 21,406 грн./м.кв. – економія 28,663 %. Від початку опалювального сезону співвласники зекономили по Чалдаєва 13- 61050,013 грн.; Чалдаєва 17 – 56347,98 грн.»

У «Міськтеплокомуненерго» обіцяють цього року облаштувати ІТП всі багатоповерхівки у Тернополі. Це дозволить мешканцям суттєво економити на теплопостачанні. Втім, проблемою залишається застаріла система подачі тепла, що призводить до тепловтрат.

Софія Романська