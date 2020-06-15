На Тернопільщині підприємці, як не мають найманих працівників, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

На таку допомогу можуть претендувати підприємці, які сплачували єдиний соціальний внесок, а також ті, хто звільнений від його сплати.

«Протягом 90 календарних днів з моменту призупинення чи скорочення діяльності потрібно, звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄСВ, написати відповідну заяву, подати копію наказу із зазначенням дати початку зупинення діяльності та відомості щодо себе за встановленою формою. Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄСВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Фізичним особам, які звільнені від сплати ЄСВ, допомога по частковому безробіттю надається у розмірі 2/3 від мінімальної заробітної плати. Згадана допомога виплачується на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину; не оподатковується. Оригінали документів можна надіслати поштою або подати через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості», – розповідає Василь Олещук.

За допомогою вже звернулося до обласного центру зайнятості майже шістсот роботодавців на Тернопільщині. Прийнято 524 рішення щодо її виплати.

Софія Романська