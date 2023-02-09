Представники малого та середнього бізнесу у Тернополі можуть отримати часткову компенсацію за придбання генераторів. Така можливість прописана у Положенні про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва, яке прийняли на засіданні виконавчого комітету 8 лютого.

Документом передбачена компенсація у розмірі 50% від вартості генератора. Але водночас вона не може бути більшою, ніж 30 тисяч гривень. Є й інші умови отримання відшкодування.

– Щодо відшкодування вартості придбання генераторів, то обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року, мають бути всі підтверджуючі документи на нього, – пояснив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Також його потужність має бути від 3 кіловат. Розмір відшкодування становить 50% вартості генератора, але не більше 30 тисяч гривень на один генератор для одного суб’єкта господарювання за однією адресою.

Право на отримання фінансової підтримки мають суб’єкти господарської діяльності, які відповідають таким критеріям: юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які зареєстровані, здійснюють діяльність на території Тернопільської міської територіальної громади та сплачують податки до бюджету громади; є представниками малого та середнього підприємництва, згідно з положеннями Господарського кодексу України, окрім тих, діяльність яких пов’язана із виробництвом та реалізацією підакцизних товарів та грального бізнесу; забезпечують робочими місцями не менше 3 осіб; не перебувають у стані ліквідації, реорганізації, банкрутства; у яких відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів, а також відсутня заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Для тримання відшкодування вартості придбаних генераторів необхідно подати такі документи:

заяву на отримання часткового відшкодування вартості придбаного генератора;

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання обладнання та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування);

копія витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

фотофіксація обладнання.

Про початок прийому документів на часткову компенсацію витрат на сайті міської ради повідомлять додатково.